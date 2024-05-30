Новый сезон свадеб на Северном речном вокзале стартует с 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 7 июня по 24 сентября сотрудники столичных ЗАГСов проведут торжественные церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале в рамках проекта "Новые адреса счастья". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она указала, что локации для выездной регистрации брака популярны среди москвичей. В этом сезоне для будущих молодоженов доступны 32 площадки. Также порядка 20% торжественных церемоний летом проходит на сезонных локациях, в том числе и на Северном речном вокзале, указала Ракова и добавила, что в 2024 году там планируют пожениться около 200 пар.

В 2023 году свыше 120 пар поженились в исторических интерьерах вокзала. Торжественные церемонии проводят столичные ЗАГСы после закрытия вокзала, чтобы не мешать посетителям и пассажирам. Молодожены могут сфотографироваться на крыше, которая открыта только для них.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пары четвертый год подряд могут выбрать Северный речной вокзал в качестве площадки для проведения церемонии бракосочетания.

"Мы рады, что на площадках московского транспорта создаются новые семьи", – указал он.

Для регистрации брака на Северном речном вокзале москвичи могут подать заявление на портале mos.ru или лично обратиться в Дворец бракосочетания № 1. Свыше 50 площадок города доступны для проведения торжественных церемоний, в числе которых – дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Также подобрать площадку граждане могут с помощью сервиса "Наша свадьба".

Ранее Сергей Собянин заявил, что на площадках "Новые адреса счастья" за пять лет поженились 50 тысяч пар. Браки заключались в поезде на Большой кольцевой линии (БКЛ), в кабинах канатной дороги, во время футбольного матча и в других необычных местах.