Бренд Prada стал самым популярным в мире

Фото: depositphotos/bedobedo

Итальянский бренд Prada занял первое месте в рейтинге самых популярных модных брендов в мире. Перечень представила онлайн-платформа Lyst на своем официальном сайте.

По данным портала, в последнем квартале прошлого года бренд Prada открыл выставку под названием Pradasphere II в Шанхае и заявил о сотрудничестве с американской компанией Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов NASA.

Вместе с тем компания представила рекламную кампанию, в которой снялись Майя Хоук, Демсон Идрис, Луи Партридж и Ким Тхэ Ри.

Следом расположился бренд Miu Miu, а на третьем месте – Loewe. В перечне наиболее популярных модных брендов за последний квартал 2023 года также оказались Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, Versace, Jacquemus, Burberry, Valentino, Gucci, Balenciaga, Diesel, Skims, Dior, Louis Vuitton, UGG, The Row, JW Anderson и Fendi.

Ранее стало известно, что бал Met Gala в 2024 году под названием "Спящие красавицы: пробуждение моды" будет посвящен коллекции нарядов Института костюма при музее Метрополитен. На мероприятии покажут 250 нарядов и аксессуаров из постоянной коллекции учреждения.