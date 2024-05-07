ЦАХАЛ: точечная контртеррористическая операция началась на востоке Рафаха

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Вооруженные силы Израиля начали точечную контртеррористическую операцию (КТО) в восточном районе города Рафах в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, КТО основана на разведывательных данных, а ее цель – уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха.

Армия Обороны еврейского государства призывает жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания уведомил Катар и Египет во время проведения переговоров о согласии с их условиями по достижению перемирия в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

