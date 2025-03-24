Новости регионов: торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр утром 24 марта. Огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара превысила 1 тысячу "квадратов". К тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники МЧС России. Причиной возгорания стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.

Во Владивостоке огонь охватил парковку. Сгорели 22 автомобиля. Сначала пламя охватило одну из машин. Из-за сильного ветра оно перекинулось на стоящие рядом автомобили. Как выяснила прокуратура, причиной пожара стал поджог. Сейчас все машины потушены. Погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

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