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24 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону

Новости регионов: торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр утром 24 марта. Огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара превысила 1 тысячу "квадратов". К тушению привлечены 100 сотрудников и 29 единиц техники МЧС России. Причиной возгорания стало короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.

Во Владивостоке огонь охватил парковку. Сгорели 22 автомобиля. Сначала пламя охватило одну из машин. Из-за сильного ветра оно перекинулось на стоящие рядом автомобили. Как выяснила прокуратура, причиной пожара стал поджог. Сейчас все машины потушены. Погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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