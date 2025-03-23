ДТП произошло на 84-м километре МКАД

На МКАД легковой автомобиль влетел под грузовик. Авария произошла на внешней стороне 84-го километра, в районе Алтуфьевского шоссе.

В результате столкновения пострадали два человека. Судя по всему, они ехали в легковом автомобиле. Информации об их состоянии нет. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

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