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23 марта, 09:15

Происшествия

ДТП произошло на 84-м километре МКАД

ДТП произошло на 84-м километре МКАД

Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

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На МКАД легковой автомобиль влетел под грузовик. Авария произошла на внешней стороне 84-го километра, в районе Алтуфьевского шоссе.

В результате столкновения пострадали два человека. Судя по всему, они ехали в легковом автомобиле. Информации об их состоянии нет. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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