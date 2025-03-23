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23 марта, 11:15

Происшествия

Магазин бытовой техники загорелся в Башкирии

Магазин бытовой техники загорелся в Башкирии

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Крупный пожар произошел в городе Нефтекамске, в Башкирии. В четырехэтажном торговом комплексе загорелся магазин бытовой техники и пожар быстро распространился по другим помещениям.

Как рассказали в МЧС, из охваченного огнем здания эвакуировали 265 человек, обошлось без пострадавших. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров, открытого горения уже нет. На месте работают больше 40 сотрудников МЧС и 15 пожарных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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