Магазин бытовой техники загорелся в Башкирии

Крупный пожар произошел в городе Нефтекамске, в Башкирии. В четырехэтажном торговом комплексе загорелся магазин бытовой техники и пожар быстро распространился по другим помещениям.

Как рассказали в МЧС, из охваченного огнем здания эвакуировали 265 человек, обошлось без пострадавших. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров, открытого горения уже нет. На месте работают больше 40 сотрудников МЧС и 15 пожарных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.