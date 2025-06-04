МИД Сирии: удары Израиля привели к жертвам и разрушениям

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Удары израильских войск по южным территориям Сирии привели к жертвам и различным разрушениям. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД.

В ведомстве осудили обстрел деревень и населенных пунктов в провинции Дераа. Отмечается, что удары привели к человеческим и материальным потерям, однако более подробные данные не приводятся.

"Эта эскалация представляет собой грубое нарушение суверенитета Сирии и усиливает напряженность в регионе в тот момент, когда особенно необходимы деэскалация и мирные решения", – добавили в МИД.

Израильские военные нанесли удары по целям на юге Сирии в ответ на запуск снарядов в сторону еврейского государства. Всего было зафиксировано два снаряда, выпущенных по израильской территории. По информации ЦАХАЛ, они упали в незаселенной местности.

В начале апреля армия Израиля атаковала окрестности военного аэродрома в Хама и Хомс Сирии, а также нанесла серию ударов по окраинам провинции Хама. В результате ударов израильских ВВС погибли 10 человек.