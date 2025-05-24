США временно приостановили санкции против Сирии для поставок гумпомощи

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Власти США решили приостановить действие санкций против Сирии на 180 дней, чтобы обеспечить Дамаск электроэнергией, водой и гуманитарной помощью. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что данное решение Вашингтона является первым шагом к новым отношениям между двумя странами. Президент США Дональд Трамп предоставил властям Сирии шанс содействовать миру и стабильности как внутри своей страны, так и в отношениях с соседями.

Вместе с тем Трамп ожидает от Сирии быстрых шагов по приоритетным направлениям политики в ответ на облегчение санкционного режима, добавил Рубио.

Минфин США ранее выпустил лицензию, которая разрешает операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном. В частности, теперь Штатам вновь разрешены все транзакции, которые ранее запрещались регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц.

Лицензия также снимает американские санкции с некоторых сирийских компаний и организаций, в частности, с авиакомпании Syrian Arab Airlines, Коммерческого банка Сирии, Центробанка Сирии, Сирийской газовой компании, порта Латакии, Минэнерго и Минтуризма страны и прочих.