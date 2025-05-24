США разрешили себе заблокированные ранее операции в отношении Сирии

Фото: depositphotos/tiger_barb

Минфин США выпустил лицензию, которая разрешает операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Теперь Штатам вновь разрешены все транзакции, которые ранее запрещались регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц.

Лицензия также снимает санкции США с некоторых сирийских компаний и организаций, в частности, с авиакомпании Syrian Arab Airlines, Коммерческого банка Сирии, Центробанка Сирии, Сирийской газовой компании, порта Латакии, Минэнерго и Минтуризма страны и прочих.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что любые транзакции для России, Ирана и КНДР по-прежнему остаются под запретом.

Ранее государства Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии, которые вводились против нее с 2011 года. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, ЕС всегда поддерживал Сирию и продолжит это делать.

Российская сторона также заинтересована в налаживании отношений с новыми властями Сирии, поэтому поддерживает контакты со всеми "региональными игроками", отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.