Сирия заключила с DP World меморандум об управлении портом Тартус

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Правительство Сирии и логистическая компания DP World из ОАЭ заключили меморандум о сотрудничестве на сумму 800 миллионов долларов, в рамках которого предусматривается управление терминала порта Тартус. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Соглашение предполагает также развитие и эксплуатацию многофункционального терминала и создание промышленных кластеров и особых экономических зон в районе порта.

Порт Тартус является вторым по значимости морским портом Сирии. Он находится на побережье Средиземного моря.

В начале текущего года Сирия расторгла инвестиционное соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз" об управлении морским портом Тартус, которое было заключено в 2019 году.

Как объяснял глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, новое сирийское правительство работает над реструктуризацией порта, чтобы восстановить его полноценную работу. При этом все доходы от работы порта планировалось использовать в интересах властей.