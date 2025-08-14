В ГД заявили о необходимости компенсировать платные жизненно важные лекарства

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

В России необходимо компенсировать платные жизненно важные лекарства, заявила Москве 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Парламентарий прокомментировала предложение депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" возмещать российским гражданам платные медицинские услуги в случае, если получить их бесплатно в рамках ОМС объективно невозможно.

"Если человек покупает за свой счет жизненно важные лекарства, когда их нет в регионе, я бы тоже компенсировала их стоимость людям. Мы – социальное государство, мы обязаны обеспечить людей теми препаратами, которые им нужны", – подчеркнула депутат.

Также Соломатина отметила, что компенсировать необходимо и МРТ, если оно не работает в конкретном районе и гражданину приходится ехать с направлением в другой район или делать его платно. Помимо этого, меру можно было распространить и на дорогостоящие процедуры, включая ряд анализов крови, которые делают не во всех районных больницах и поликлиниках, заметила депутат.

"Может быть актуально также в случаях, когда процедуру нельзя сделать на месте, а направление в другой район бесплатно почему-то не дают. Или когда процедуру нужно сделать крайне быстро и времени ждать очереди нет", – добавила парламентарий.

Она допустила, что данной мерой могут злоупотреблять. Поэтому, по ее словам, необходимо ввести четкие и понятные регламентирующие нормы, когда допустимо возмещение. Чтобы они были понятны не только врачам, но и самим пациентам, заключила Соломатина.

