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17 июля, 10:37

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Депутат Ткачев: многие фармацевты и пациенты не разбирают почерк врачей

В РФ врачей могут обязать печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка

Фото: 123RF/akkamulator

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил письмо главе Минздрава России Михаилу Мурашко с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

По словам парламентария, большинство фармацевтов и пациентов не понимают врачебный почерк. Это приводит к отказу в продаже препаратов, задержкам в лечении и выдаче неверного лекарства. Особенно тяжело приходится пожилым людям, которые не могут самостоятельно расшифровать назначение, подчеркнул Ткачев.

Ранее графолог Лариса Дрыгваль объяснила, почему у медиков неразборчивый почерк. С ее слов, явление может быть связано с личными качествами и характером, а также с тем, что человеку нужно держать в голове большой объем информации. В таком случае мозг выделяет только самое главное, а почерк становится упрощенным, схематичным.

Помимо этого, одной из причин неразборчивого почерка могут быть невротические проблемы, добавила эксперт.

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