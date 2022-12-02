Фармацевты рассказали о самых необычных просьбах клиентов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аналитики провели опрос среди фармацевтов и выяснили, что большинство специалистов (75%) ежедневно сталкиваются с клиентами, которые не знают, какое лекарство им нужно. Об этом сообщает RT.

Исследователи отмечают, что также фармацевты часто сталкиваются с необычными просьбами. Так, клиенты могут просить "таблетки из рекламы" и "поставить диагноз".

Наиболее часто посетители аптек жалуются на боль в горле, кашель, головную боль и температуру.

Аналитики добавили, что обычно к фармацевту обращаются с просьбой дать конкретный препарат, найти более бюджетный аналог лекарства или расшифровать почерк врача.

В начале октября Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Позже его подписал президент РФ. Согласно документу, с 2023 по 2026 годы в Москве, Подмосковье и Белгородской области пройдет эксперимент по продаже через интернет рецептурных лекарств, включенных в специальный перечень.



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