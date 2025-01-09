Депутат Леонов: присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медуслуг

09 января, 13:13Общество
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Присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медицинских услуг и усилит конкуренцию между организациями. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее в России анонсировали появление рейтинга частных клиник: за качество предоставляемых услуг организациям будут присуждать звезды по аналогии с гостиницами. Систему оценки разработают Роспотребнадзор, Росздравнадзор и "Общественная потребительская инициатива". По данным последней, за девять месяцев 2024 года число жалоб на подобные организации выросло на 15,5%.
Сергей Леонов подчеркнул, что рейтинг станет дополнительным инструментом воздействия на частный бизнес и поможет улучшить качество медицинских услуг. Организации будут стараться соблюдать требования, чтобы быть в числе лидеров, убежден парламентарий.
Минусов в подобной инициативе депутат не увидел. По его словам, оценивая частные клиники, государство фактически будет косвенно брать на себя ответственность за качество их услуг.
С учетом того, что систему оценки разрабатывают госорганы, купить звезды частным клиникам не получится, подчеркнул Леонов.
Ранее россиян предупредили, что поддельные косметологические препараты могут нанести вред здоровью. По словам экспертов, реакция организма на фальшивое изделие бывает непредсказуемой: в частности, есть риск аутоиммунного ответа или заболевания тканей. Поэтому косметологические процедуры необходимо проходить только в салонах с медицинской лицензией или клиниках, где есть договоры с поставщиками препаратов.