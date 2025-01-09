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09 января, 13:13

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Депутат Леонов: присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медуслуг

В Госдуме оценили идею присваивать звезды частным клиникам

Фото: 123RF/akkamulator

Присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медицинских услуг и усилит конкуренцию между организациями. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее в России анонсировали появление рейтинга частных клиник: за качество предоставляемых услуг организациям будут присуждать звезды по аналогии с гостиницами. Систему оценки разработают Роспотребнадзор, Росздравнадзор и "Общественная потребительская инициатива". По данным последней, за девять месяцев 2024 года число жалоб на подобные организации выросло на 15,5%.

Сергей Леонов подчеркнул, что рейтинг станет дополнительным инструментом воздействия на частный бизнес и поможет улучшить качество медицинских услуг. Организации будут стараться соблюдать требования, чтобы быть в числе лидеров, убежден парламентарий.

Рейтинговая система в любом случае ведет к повышению качества оказания услуг, будь то гостиничный бизнес или медицинская сфера. Если это будут делать компетентные органы, такие как Росздравнадзор, Роспотребнадзор, безусловно, у людей будет доверие. Россиянам станет понятнее, куда лучше обратиться, а клиники станут конкурировать между собой.
Сергей Леонов
председатель комитета Госдумы по охране здоровья

Минусов в подобной инициативе депутат не увидел. По его словам, оценивая частные клиники, государство фактически будет косвенно брать на себя ответственность за качество их услуг.

С учетом того, что систему оценки разрабатывают госорганы, купить звезды частным клиникам не получится, подчеркнул Леонов.

Росздравнадзор или Роспотребнадзор будут присуждать звезды и определять рейтинг качества оказания услуг по объективным показателям.
Сергей Леонов
председатель комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее россиян предупредили, что поддельные косметологические препараты могут нанести вред здоровью. По словам экспертов, реакция организма на фальшивое изделие бывает непредсказуемой: в частности, есть риск аутоиммунного ответа или заболевания тканей. Поэтому косметологические процедуры необходимо проходить только в салонах с медицинской лицензией или клиниках, где есть договоры с поставщиками препаратов.

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