Депутат Леонов: присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медуслуг

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Присвоение звезд частным клиникам улучшит качество медицинских услуг и усилит конкуренцию между организациями. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее в России анонсировали появление рейтинга частных клиник: за качество предоставляемых услуг организациям будут присуждать звезды по аналогии с гостиницами. Систему оценки разработают Роспотребнадзор, Росздравнадзор и "Общественная потребительская инициатива". По данным последней, за девять месяцев 2024 года число жалоб на подобные организации выросло на 15,5%.

Сергей Леонов подчеркнул, что рейтинг станет дополнительным инструментом воздействия на частный бизнес и поможет улучшить качество медицинских услуг. Организации будут стараться соблюдать требования, чтобы быть в числе лидеров, убежден парламентарий.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Рейтинговая система в любом случае ведет к повышению качества оказания услуг, будь то гостиничный бизнес или медицинская сфера. Если это будут делать компетентные органы, такие как Росздравнадзор, Роспотребнадзор, безусловно, у людей будет доверие. Россиянам станет понятнее, куда лучше обратиться, а клиники станут конкурировать между собой.

Минусов в подобной инициативе депутат не увидел. По его словам, оценивая частные клиники, государство фактически будет косвенно брать на себя ответственность за качество их услуг.

С учетом того, что систему оценки разрабатывают госорганы, купить звезды частным клиникам не получится, подчеркнул Леонов.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Росздравнадзор или Роспотребнадзор будут присуждать звезды и определять рейтинг качества оказания услуг по объективным показателям.

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