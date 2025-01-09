"Известия": частным клиникам начнут присуждать звезды за качество услуг

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В России частным клиникам начнут присуждать рейтинг в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг. Об этом сообщает газета "Известия".

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности в конце прошлого года провел круглый стол по проблеме защите прав потребителей, обращающихся за услугами в частные клиники. Согласно протоколу, принятому по его итогам, в РФ растет число жалоб людей на частные медицинские организации.

В документе отмечается, что практически все (93%) проверок, проведенных в третьем квартале 2024 года, показали, что негосударственные клиники нарушают обязательные требования к медицинским организациям.

Поэтому по итогам совещания было принято решение создать методику оценки частных клиник, оказывающих платные медуслуги. Созданием системы оценки займется Роспотребнадзор, Росздравнадзор и "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). Предполагается, что рейтинг будет реализован как система звездности, аналогичная действующей в отношении гостиниц.

"Сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем", – заявил глава ОПИ Олег Павлов.

Член комитета СФ по регламенту Олег Земцов добавил, что область частной медицины можно рассмотреть как одну из приоритетных для внедрения таких механизмов. По его мнению, с помощью звезд или баллов также можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широту перечня предоставляемых услуг и многое другое.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о смерти женщины в Москве после инъекции на дому, которую ей сделал знакомый врач. Пациентка частной клиники обратилась к нему в связи с осложнениями после медицинской манипуляции.

До этого столичные следователи начали проверку московской клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. По версии СК, в помещении Центра аренды косметологических кабинетов, который находится на Садовнической улице, пациентке ввели инъекцию в лицо неустановленным веществом, что нанесло вред ее здоровью.