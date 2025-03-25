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25 марта, 10:40

Город

"Мой район. Новости": в Москве пройдет весенний месячник по благоустройству

"Мой район. Новости": в Москве пройдет весенний месячник по благоустройству

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С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству. Москвичи смогут присоединиться к наведению порядка во дворах, парках и на территориях школ. В рамках акции будут высаживать деревья, обновлять клумбы и мыть фасады зданий.

На 12 и 26 апреля запланированы общегородские субботники. Участникам предоставят весь необходимый инвентарь. Информацию о местах проведения работ опубликуют на сайтах префектур и районных управ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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