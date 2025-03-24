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24 марта, 18:15

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В Москве приведут в порядок почти 2,5 тысячи дворов

В Москве приведут в порядок почти 2,5 тысячи дворов

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В Москве стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в этом году обновят почти 2,5 тысячи дворов. Установят новые детские и спортивные площадки, лавочки, беседки и качели, а также высадят газоны и приведут в порядок парковки.

Особое внимание уделят освещению – в жилых районах появятся фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей могут обустроить и зоны для выгула питомцев. Все работы проводят с учетом предложений москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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