В Москве приведут в порядок почти 2,5 тысячи дворов

В Москве стартовали работы по благоустройству дворовых территорий. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в этом году обновят почти 2,5 тысячи дворов. Установят новые детские и спортивные площадки, лавочки, беседки и качели, а также высадят газоны и приведут в порядок парковки.

Особое внимание уделят освещению – в жилых районах появятся фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей могут обустроить и зоны для выгула питомцев. Все работы проводят с учетом предложений москвичей.

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