Популяция ландыша в столице восстановилась

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Ландыш майский восстановил свою численность в Москве, в связи с чем был исключен из Красной книги города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В прошлом ландыши были широко распространены в Московском регионе, но к концу XX века их численность начала стремительно сокращаться из-за массового сбора для букетов. В результате встретить цветущий ландыш в природе стало большой редкостью, в связи с чем в 2001 году растение включили в Красную книгу Москвы.

Специалисты предложили меры, которые помогли улучшить состояние популяции растения. После этого ландыш майский и несколько других растений были исключены из списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

"В третьем издании, которое вышло в 2022 году, он уже не числится. Более чем за 20 лет его популяция восстановилась, он чувствует себя уверенно в мегаполисе", – рассказал ботаник и автор очерков в Красной книге Москвы Юрий Насимович.

Призыв не срывать ландыши поспособствовал формированию бережного отношения к диким растениям. В частности, это помогло восстановить популяцию нивяника, который часто называют большой ромашкой, и хохлатки плотной, многолетнего лесного растения с розово-фиолетовыми кистями-соцветиями. Оба растения также не были включены в третье издание Красной книги.

"Бережное отношение горожан к природе позволило сохранить и увеличить численность колокольчика раскидистого. Луговой цветок, вероятно, исключат из готовящегося четвертого издания книги", – добавили в природоохранном ведомстве.

Москвичам также напомнили о бережном отношении к растениям, даже если у них нет охранного статуса.

Ранее специалисты зафиксировали восстановление популяции таких видов редких орхидей, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Краснокнижные цветы можно заметить на территории памятников природы, национального парка "Лосиный остров", в поймах рек и на Строгинском мысе.

По мнению Насимовича, восстановление вида произошло из-за того, что москвичи отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, осознавая их важность для экосистемы.