В Москве восстанавливается популяция редких орхидей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начала восстанавливаться численность редких диких орхидей. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, краснокнижные цветы можно заметить на территории памятников природы, национального парка "Лосиный остров", в поймах рек и на Строгинском мысе.

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы зафиксировали восстановление популяции таких видов редких орхидей, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. По мнению кандидата биологических наук, ботаника Юрия Насимовича, люди стали трепетно относиться к окружающей среде благодаря влиянию Красной книги. Он отметил, что москвичи отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, осознавая их важность для экосистемы.

В первую категорию редкости в Красную книгу Москвы занесена любка двулистная, которую также называют ночной фиалкой. Она представляет из себя травянистое растение с белыми цветами.

Этот цветок вырастает до 20–50 сантиметров и имеет от одного до трех листьев, суженных в черешок. Соцветия похожи на колос цилиндрической формы. Любка двулистная источает сильный приятный аромат в ночное время суток. Ее можно встретить в "Лосином острове", парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на территории ТиНАО.

Среди краснокнижных цветов также есть пальчатокоренник балтийский – он входит во вторую категорию редкости. Это травянистое растение с прямым толстым и полым стеблем высотой 30–60 сантиметров. У него четыре-пять длинных ланцетных пятнистых листьев длиной до 25 сантиметров.

Соцветия этой орхидеи имеют колосовидную форму со светло-фиолетовыми цветами, а листы околоцветника отогнуты назад и достигают в длину до восьми миллиметров. Цветок можно увидеть с середины июня по середину июля на тростниковом болоте и территории памятников природы "Серебряный бор", "Тушинская чаша", "Молжаниновское верховое болото", а также на Строгинском мысе и в "Лосином острове".

Также в первой категории редкости в Красной книге Москвы находится дремлик болотный, представляющий из себя травянистое растение высотой от 30 до 80 сантиметров. Он имеет длинное ползучее разветвленное корневище и продолговатые листья длиной до 25 сантиметров. Верхние листья растения мельче нижних.

Дремлик болотный начинает цвести только на 10–11-й год жизни. Его цветы кремово-белые с грязновато-фиолетовыми полосками, в соцветиях по 6–12 цветков. Нектар растения обладает дурманящим свойством, что привлекает для опыления насекомых. Оно также цветет в июне – июле, а встретить его можно на окраинах болот, лесных полянах и в заболоченных лесах – на территории "Тушинской чаши", в Куркинской пойме реки Сходни и в национальном парке "Лосиный остров".

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы призвал москвичей отказаться от покупки дикоросов. По данным ведомства, раннецветущие растения нелегально привозят из южных регионов России, где представители флоры начинают распускаться уже в конце февраля – начале марта.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что букетам, приобретенным в легальных торговых точках, можно продлить жизнь. Этому будет способствовать правильный срез, минеральная вода и специальные средства.