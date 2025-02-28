Ежегодная природоохранная акция "Первоцвет" началась в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве стартовала ежегодная природоохранная акция "Первоцвет". В ее рамках инспекторы уже изъяли свыше 2 тысяч ранних цветов, сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Инспекторы департамента природопользования каждую весну проводят проверки по выявлению фактов незаконной торговли краснокнижными цветами. Точки продажи нарушители обычно устанавливают в местах с высокой проходимостью", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнул департамент, недобросовестные торговцы особенно интересуются подснежниками и галантусами.

О нелегальной торговле горожане могут сообщить по телефону Единой справочной службы столицы 8 (495) 777⁠-77⁠-77.

Ранее в Москве начали появляться нелегальные точки по продаже дикоросов. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, раннецветущие растения нелегально привозят из южных регионов России, где представители флоры начинают распускаться уже в конце февраля – начале марта.

Ведомство напомнило, что массовая заготовка и продажа редких весенних растений может привести к уничтожению уникальных видов.

