28 февраля, 13:02Город
Ежегодная природоохранная акция "Первоцвет" началась в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Москве стартовала ежегодная природоохранная акция "Первоцвет". В ее рамках инспекторы уже изъяли свыше 2 тысяч ранних цветов, сообщается в телеграм-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Инспекторы департамента природопользования каждую весну проводят проверки по выявлению фактов незаконной торговли краснокнижными цветами. Точки продажи нарушители обычно устанавливают в местах с высокой проходимостью", – отмечается в сообщении.
Как подчеркнул департамент, недобросовестные торговцы особенно интересуются подснежниками и галантусами.
О нелегальной торговле горожане могут сообщить по телефону Единой справочной службы столицы 8 (495) 777-77-77.
Ранее в Москве начали появляться нелегальные точки по продаже дикоросов. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды, раннецветущие растения нелегально привозят из южных регионов России, где представители флоры начинают распускаться уже в конце февраля – начале марта.
Ведомство напомнило, что массовая заготовка и продажа редких весенних растений может привести к уничтожению уникальных видов.
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