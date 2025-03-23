Почти 1,2 тыс жителей ЮВАО оформили документы на новые квартиры за зиму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С декабря по февраль в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы договоры на жилье по программе реновации заключили около 1,2 тысячи человек из 40 домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Жители районов Люблино, Выхино-Жулебино, Капотня, Лефортово, Нижегородский, Рязанский, Южнопортовый и Кузьминки переедут в современные комфортабельные дома.

Как отметил Гаман, большинство готовящихся к переезду москвичей проживают в Люблине.

"За три прошедших месяца в этом районе комфортное жилье получили более тысячи человек. Всего к переселению в новостройки в округе уже приступили свыше 33 тысяч горожан из 179 домов. Все жители 159 из них завершили оформление документов для переезда", – пояснил он.

Квартиры в новостройках находятся в тех же районах, где москвичи проживали ранее. Все комплексы построены с учетом принципов безбарьерной среды.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на данный момент в ЮВАО расселено более 150 домов по программе реновации.

"В подъездах жилых комплексов смонтировали лифты, оборудовали помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Первые этажи в новостройках нежилые – там открываются объекты социально-бытового назначения", – уточнил Овчинский.

Всего в ЮВАО планируется расселить более 164 тысяч горожан из 818 старых зданий.

Между тем москвичи из 95 районов города приступили к переселению по реновации. В новые здания переедут жители более чем 1,2 тысячи домов, указал заммэра Владимир Ефимов. По его словам, переселение коснулось уже свыше 203 тысяч человек.

К примеру, в районе Хорошёво-Мнёвники Северо-Западного административного округа ведется строительство четырех жилых комплексов в рамках программы реновации. Их общая площадь составит более 98 тысяч квадратных метров.