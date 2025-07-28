Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 22:45

Город

Фестиваль вьетнамской культуры продлится в Москве до 3 августа

Фестиваль вьетнамской культуры продлится в Москве до 3 августа

Специалисты приступили к демонтажу арт-объекта "Большая глина" на Болотной набережной

Синоптики спрогнозировали солнечный конец июля в столичном регионе

"Московский патруль": в Донском районе снесли скейтодром

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

День работника торговли отметили в Парке Горького

Новые выделенные полосы для общественного транспорта охватили 13 маршрутов в Москве

Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов "Аэрофлота" после атаки хакеров

Новости Москвы: Дубнинскую улицу благоустроят в столице

Фестиваль вьетнамской культуры стартовал на Манежной площади в Москве. Мероприятия приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Площадка украшена бумажными фонариками, там в водоеме обитают черепахи, один из символов Вьетнама. До 3 августа жители и гости столицы смогут послушать традиционные национальные инструменты, посетить спектакли кукольного театра, а также научиться готовить блюда вьетнамской кухни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоЕкатерина ЕфимцеваКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика