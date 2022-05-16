Юрист напомнила о наказании за сорванные с клумб цветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов "Цуканов, Пономарева и партнеры" Елена Пономарева напомнила о наказании за срывание цветов с клумб.
"В качестве мотива обязательно должна выступать корысть. Цветы тайно изымаются преступником для своего использования либо передачи третьим лицам на безвозмездной основе или за определенную плату", – приводит "Мослента" ее слова.
По словам юриста, при стоимости сорванных цветов менее 2,5 тысячи рублей противоправное деяние квалифицируют как административное правонарушение по статье 7.27 КоАП России ("Мелкое хищение"). При повторении аналогичной кражи в течение года человека ждет уголовное наказание в соответствии со статьей 158.1 УК России ("Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию").
При этом за хищение цветов на сумму до тысячи рублей правонарушителя могут приговорить к штрафу на сумму, в пять раз больше стоимости похищенного имущества, не менее 1 тысячи рублей, а также к административному аресту до 15 суток или обязательным работам до 50 часов.
Кроме того, при стоимости сорванных цветов от 1 до 2,5 тысячи рублей, наказание будет представлять из себя штраф в 5 раз превышающий стоимость похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей, арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
Если человек привлечен к ответственности по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство") он должен заплатить штраф от 500 до тысячи рублей. В противном случае он понесет наказание в виде административного ареста до 15 суток.
Ранее москвичей предупредили о штрафе за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов занесенных в Красную книгу растений в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.
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