Свыше 1,2 тыс деревьев и кустарников высадят до конца мая на магистралях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников высадят на магистралях столицы до конца мая, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Более 1 250 деревьев и кустарников украсят до конца мая Ярославское шоссе и улицу Минская. Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва: очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он уточнил, что на улице Минской в ЗАО высадят более 220 взрослых мелколистных европейских лип "Паллида", около 60 декоративных яблонь кустовой формы, 25 остролистных кленов и более 350 кустов сирени.

На участке Ярославского шоссе от пересечения с улицей Красная Сосна до МКАД высадят более 60 лип "Паллида", около 10 декоративных яблонь и порядка 25 остролистных кленов. Также там появятся почти 400 кустов душистой сирени и около 90 кустов ирги Ламарка.

"Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений", – рассказал Бирюков.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне город украсили 4,6 миллиона саженцев виолы. В общей сложности к началу июня на московских клумбах появятся 35 миллионов однолетних растений. В дальнейшем специалисты приступят к высадке многолетних цветов. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров.