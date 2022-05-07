Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москву украсили тематическими цветниками из 40 тысяч саженцев. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В год культурного наследия народов России арт-клумбы оформили национальными узорами, сказочными образами и символами страны из 40 тысяч саженцев виолы", – отмечается в сообщении.
Самые яркие экспозиции можно увидеть на улице Земляной Вал, Николаевской набережной, Варшавском шоссе, Рублевском шоссе при выезде на МКАД и площади Гагарина.
К лету тематическое оформление обновят: отцветающую виолу заменят бегония изящная, тагетес отклоненный, агератум, цинерария приморская, колеус и петуния. Преимущественно все цветы будут оранжевого, желтого, красного, белого и голубого оттенков.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что тематические цветники в Москве разбивают каждый год. Так, например, в Год науки столичные клумбы украшали фигуры ДНК, атомов и шестеренок. В Год театра в цветниках появились карнавальные маски и здание Большого театра.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне город украсили 4,6 миллиона саженцев виолы. В общей сложности к началу июня на московских клумбах появятся 35 миллионов однолетних растений. В дальнейшем специалисты приступят к высадке многолетних цветов. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров.
Более четырех миллионов саженцев виолы украсили Москву
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