Более 1,5 тыс деревьев и кустарников высадили на набережной Марка Шагала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Набережную Марка Шагала на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" украсили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реконструкции набережной Марка Шагала в Даниловском районе выполнено комплексное благоустройство территории: высажены деревья, кустарники и цветы, установлены скамейки, обустроены велодорожки и детские площадки. Набережная открыта и станет еще одной точкой притяжения москвичей и зоной для прогулок", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Всего на набережной высадили более 110 тысяч цветов, порядка 1 450 кустарников и 275 деревьев. Ландшафт территории был сформирован таким образом, чтобы укрыть посетителей от холодного ветра с реки и создать комфортную природную среду. Все растения были подобраны с учетом особенностей почвы, рельефа и уровня грунтовых вод.

"Они подобраны таким образом, чтобы набережная выглядела привлекательно летом и зимой. Кроме того, обустроили две детские площадки с качелями, каруселями и другими аттракционами. На набережной установили 49 скамеек, 58 парковых кресел, 28 велопарковок и 44 урны", – говорится в сообщении.

Также на набережной появилась велодорожка и беговая дорожка с резиновым покрытием. Общая площадь пешеходных дорожек и тротуаров, выложенных гранитной плиткой и различными природными материалами, составляет порядка 13,5 тысячи квадратных метров.

"Площадь цветников составила около 66 тысяч квадратных метров, также уложены около 5,5 тысячи квадратных метров газона и установлены декоративные валуны в лесных зонах парка", – заявил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве началось благоустройство переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами. Работы уже ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, а в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке.