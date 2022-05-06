Более 1,5 тыс деревьев и кустарников высадили на набережной Марка Шагала

07:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Набережную Марка Шагала на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" украсили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках реконструкции набережной Марка Шагала в Даниловском районе выполнено комплексное благоустройство территории: высажены деревья, кустарники и цветы, установлены скамейки, обустроены велодорожки и детские площадки. Набережная открыта и станет еще одной точкой притяжения москвичей и зоной для прогулок", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.
Всего на набережной высадили более 110 тысяч цветов, порядка 1 450 кустарников и 275 деревьев. Ландшафт территории был сформирован таким образом, чтобы укрыть посетителей от холодного ветра с реки и создать комфортную природную среду. Все растения были подобраны с учетом особенностей почвы, рельефа и уровня грунтовых вод.
"Они подобраны таким образом, чтобы набережная выглядела привлекательно летом и зимой. Кроме того, обустроили две детские площадки с качелями, каруселями и другими аттракционами. На набережной установили 49 скамеек, 58 парковых кресел, 28 велопарковок и 44 урны", – говорится в сообщении.
Также на набережной появилась велодорожка и беговая дорожка с резиновым покрытием. Общая площадь пешеходных дорожек и тротуаров, выложенных гранитной плиткой и различными природными материалами, составляет порядка 13,5 тысячи квадратных метров.
"Площадь цветников составила около 66 тысяч квадратных метров, также уложены около 5,5 тысячи квадратных метров газона и установлены декоративные валуны в лесных зонах парка", – заявил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве началось благоустройство переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами. Работы уже ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, а в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: