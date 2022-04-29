Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор и продажу первоцветов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штраф за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов занесенных в Красную книгу растений составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В столице продолжается операция "Первоцвет-2022". Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с полицией проводят рейды по выявлению фактов сбора и незаконной продажи первоцветов", – сообщили в департаменте.

Как уточнили в пресс-службе, информирование жителей и предупреждение нарушений в период цветения первоцветов на особо охраняемых природных территориях является целью "Первоцвета-2022".

Около 20 видов первоцветов относятся к особо охраняемым и включены в Красную книгу России и в Красную книгу Москвы, среди них – подснежники, волчье лыко, хохлатка Маршалла и другие виды. Они встречаются в Москворецком парке, "Останкине", "Сокольниках", Битцевском лесу и других.

Среди вызывающих сокращение первоцветов факторов в департаменте назвали их массовый сбор и торговлю.

Ранее сообщалось, что на природных территориях Москвы раскрылись бутоны весенних первоцветов – подснежника, ветреницы лютиковой, гусиного лука желтого и пролески.

Посмотреть на подснежники можно в природно-историческом парке "Измайлово" и ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине". В Москве в природе встречается только один из видов – подснежник белоснежный.