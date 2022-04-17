На природных территориях Москвы распустились первоцветы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На природных территориях Москвы раскрылись бутоны весенних первоцветов – подснежника, ветреницы лютиковой, гусиного лука желтого и пролески. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Посмотреть на подснежники можно в природно-историческом парке "Измайлово" и ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине". В Москве в природе встречается только один из видов – подснежник белоснежный.

Ветреница лютиковая произрастает в фаунистическом заказнике "Долгие пруды". Особенность растения – длинное ветвящееся корневище, в котором запасаются питательные вещества.

В этом же заказнике можно встретить пролески – растения с голубыми цветками. В его случае от появления ростков до образования семян проходит несколько недель, после чего начинается отмирание надземной части, а луковицы остаются в земле до следующей весны. В Москве наиболее распространены пролеска двулистная и пролеска сибирская.

Специалисты Минприроды напомнили, что раннецветущие растения запрещено собирать. Также недопустимо нарушать их местопроизрастание – в частности, для ходьбы доступны только организованные дорожки.

Ранее сообщалось, что более 20 бесплатных мероприятий проведут в Москве в период с 15 по 19 апреля по случаю Дня экологических знаний. Свои программы с мастер-классами, лекциями и играми подготовили столичные экоцентры и природные территории.