Бесплатные мероприятия пройдут в Москве по случаю Дня экологических знаний

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше 20 бесплатных мероприятий проведут в Москве в период с 15 по 19 апреля по случаю Дня экологических знаний, который отмечается в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сейчас в Москве благодаря сотрудничеству различных организаций складывается и развивается уникальная эколого-образовательная среда, которая характеризуется большим разнообразием форм и методов экологического просвещения", – сказал глава ведомства Антон Кульбачевский.

Свои программы с мастер-классами, лекциями и играми подготовили столичные экоцентры и природные территории. Так, в Измайловском парке и ландшафтном заказнике "Химкинский" пройдут экскурсии, в экоцентре "Пчеловодство" состоятся занятия "Вопрос пчеловоду" и "Тишина и жизнь птиц", а в экоцентре "Лесная сказка" – посвященная дню экознаний викторина.

Ранее сообщалось, что в грядущие выходные в Битцевском лесу пройдут сразу два кросса от Бегового сообщества. 16 апреля, состоится забег с собаками "Быстрый пес", а 17-го числа, – кросс "Лисья гора". Принять участие смогут все желающие старше 18 лет. В зависимости от возраста спортсменов ждут дистанции от двух до восьми километров.

