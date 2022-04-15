Первые деревья зацвели на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На природных территориях столицы зацвели первые деревья, сообщает пресс-служба Мосприроды.

Орешник зацвел в природно-исторических парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Покровское-Стрешнево" и Бирюлевском дендропарке.

В ведомстве подчеркнули, что раннецветущие деревья начали зацветать в конце марта. Вместе с орешником зацвели осины и ольхи. Следом должно начаться цветение ясеня, тополя, березы и различных видов клена.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открылся традиционный весенний фестиваль цветов. За первые часы работы площадку посетили более тысячи человек. Посетители уже могут увидеть на территории сада галантусы, крокусы, хохлаток, морозники и белокопытник. А в пик цветения сад будет покрыт ковром из первоцветов.

