Трое полицейских погибли в ДТП в Омской области

Фото: omsk.sledcom.ru

Трое сотрудников полиции погибли в результате ДТП в Омской области. Авария произошла на трассе Челябинск – Новосибирск, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По данным следователей, сотрудники полиции находились в командировке. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате аварии с участием трех автобусов в Комсомольске-на-Амуре. ДТП произошло на остановке общественного транспорта, когда один из автобусов производил высадку – посадку пассажиров. В этот момент к остановке подъехал второй автобус, он остановился. Затем в оба остановившиеся автобусы въехал третий.

До этого четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области. Еще двое получили травмы и были госпитализированы в больницу. Авария произошла на автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.