Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Кузбассе

09:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека погибли в ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. Еще двое получили травмы и были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает региональный главк полиции.
Авария произошла накануне вечером около 22:40 (18:40 по московскому времени) на автомобильной дороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail.
Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по округу.
В результате аварии водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Умер до прибытия медиков и один из пассажиров Volvo. Еще два пассажира, находившихся в этой иномарке, и водитель были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Один человек в последствии скончался, несмотря на оказанную ему медпомощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.
Ранее в Москве на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал произошло ДТП. Участниками аварии стали Porsche, каршеринговый автомобиль Kia и грузовик. За рулем Porsche находился стример Некоглай. В результате аварии стример получил сотрясение мозга. Водитель каршеринга от полученных травм скончался на месте. Трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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