Шесть человек пострадали при столкновении трех автобусов в Хабаровском крае

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Шесть человек пострадали в результате аварии с участием трех автобусов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом со ссылкой на Госавтоинспекцию Хабаровского края сообщает ТАСС.

Уточняется, что авария произошла в четверг утром на остановке общественного транспорта, когда один из автобусов производил высадку – посадку пассажиров. В этот момент к остановке подъехал второй автобус, он остановился. Затем в оба остановившиеся автобусы въехал третий.

Пострадавших доставили в больницы. В настоящее время устанавливается тяжесть травм. По данным ГИБДД, в первом автобусе травму получил кондуктор, во втором – пять пассажиров.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках. ДТП произошло на Ленинградском шоссе. На момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек. Пострадали 16 пассажиров.