Автобус со школьниками перевернулся в Азербайджане

Автобус со школьниками перевернулся и упал в овраг в Азербайджане, в результате ДТП есть раненые.

Авария произошла в 300 километрах от Баку. В автобусе, кроме водителя, находились еще 22 человека: школьники, родители и преподаватели.

МЧС республики сообщило, что на месте происшествия работают спасатели. Все пострадавшие направлены в местную больницу. По предварительным данным, погибших нет. Одна из основных версий ДТП – водитель не справился с управлением.

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