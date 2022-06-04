Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Кубани

Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани. В экстренных службах сообщили, что водитель почувствовал себя плохо, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате пострадали все пассажиры автобуса, в том числе дети. Внутри транспорта находились около 20 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

