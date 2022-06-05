ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Нижней Красносельской улице

В центре Москвы столкнулись несколько автомобилей. Случилось ДТП на Нижней Красносельской улице в районе дома 42. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

