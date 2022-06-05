Архитектурной подсветкой украсят станции и перегоны Сокольнической линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Архитектурно-художественной подсветкой украсят четыре станции Сокольнической линии метро – от "Саларьева" до "Ольховой" – и перегоны между ними. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как пояснила председатель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, соответствующие работы предусматривают установку светодиодных логотипов столичной подземки на крышах павильонов станций "Филатов Луг" и "Прокшино". В перегонах между станциями участка установят 27 светящихся букв "М". Также появится контурная подсветка – общая протяженность светодиодных лент составит 12,5 километра.
Уточняется, что подсветка будет работать в автоматическом режиме. Кроме того, в холодное время года буквы и логотипы будут подогреваться.
Ранее сообщалось, что в вестибюле, на платформе и в переходах строящейся станции "Текстильщики" БКЛ начался монтаж систем освещения. Так, на платформе будет использована закарнизная подсветка – свет будет отражаться от потолка.
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