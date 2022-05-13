В Финляндии строят бомбоубежище на 6 тысяч человек – СМИ

Финляндия готовится к возможному вступлению в НАТО. На американском телевидении появились сюжеты о строительстве в районе Хельсинки бомбоубежища, способного вместить шесть тысяч человек.

Пока все это выглядит как торговый центр, заложенный на глубине 18 метров. Там есть фуд-корт, фитнес-зал, футбольное поле, игровая зона для детей и парковка. По словам специалистов, конструкция вполне способна выдержать ядерный удар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

