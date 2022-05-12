Оползень на Аляске заблокировал дорогу в отдаленный город

Чрезвычайное положение объявили в одном из городов на Аляске, в 190 километрах от Анкориджа. Там на главную дорогу, по которой доставляют все товары первой необходимости, сошел оползень.

Дорога завалена камнями и десятки многотонных елей. Произошло это в паре десятков метров от полиции, которая дежурила на месте. Сколько времени займут восстановительные работы – неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.