Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны РФ

Фото: depositphotos/dnaumoid
В настоящий момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.
По его словам, потенциальное вступление Хельсинки в Североатлантический альянс может стать результатом резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности. Он также заявил, что сейчас в республике не наблюдают какой-либо нестандартной активности с российской стороны.
Кроме того, в Финляндии ожидают, что Россия может якобы организовать кибератаки и кампании по дезинформации. Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, дипломат заявил, что в текущий момент они минимальны.
"Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", – сказал он телеканалу CNN.
13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. В интервью телеканалу NHK он уточнил, что Швеция рассматривает те же сроки.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Она добавила, что Вашингтон готов оказать поддержку этим странам на период вступления.
Накануне президент Саули Ниинисте и премьер-министр Финляндии Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором поддержали решение подать заявку на присоединение страны к альянсу. По их мнению, это позволит укрепить безопасность Финляндии.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что из-за вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, Москва будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный шаг Финляндии будет прямым нарушением международно-правовых обязательств страны.
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: