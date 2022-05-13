Постпред Финляндии при НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны РФ

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В настоящий момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.

По его словам, потенциальное вступление Хельсинки в Североатлантический альянс может стать результатом резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности. Он также заявил, что сейчас в республике не наблюдают какой-либо нестандартной активности с российской стороны.

Кроме того, в Финляндии ожидают, что Россия может якобы организовать кибератаки и кампании по дезинформации. Говоря о рисках возникновения ядерного конфликта, дипломат заявил, что в текущий момент они минимальны.

"Мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации", – сказал он телеканалу CNN.

13 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна подаст заявку в НАТО в середине следующей недели. В интервью телеканалу NHK он уточнил, что Швеция рассматривает те же сроки.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Она добавила, что Вашингтон готов оказать поддержку этим странам на период вступления.



Накануне президент Саули Ниинисте и премьер-министр Финляндии Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором поддержали решение подать заявку на присоединение страны к альянсу. По их мнению, это позволит укрепить безопасность Финляндии.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что из-за вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, Москва будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный шаг Финляндии будет прямым нарушением международно-правовых обязательств страны.