Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их потенциальными целями для РФ – Полянский

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Швеция и Финляндия в случае вступления в НАТО станут потенциальными целями для Вооруженных сил РФ, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает UnHerd News.

По его словам, вступление в альянс спровоцирует Россию на принятие зеркальных мер.

"Это означает, что если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов – точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО", – сказал Полянский.

Он отметил, что Россия рассматривает НАТО как крайне недружественную силу, поэтому отказ Швеции и Финляндии от нейтрального статуса возлагает на них те же риски в сфере безопасности, что и на других участников альянса. В то же время вступление этих стран в НАТО не станет ударом по безопасности России, уверен Полянский.

"Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, это будет худшим решением для них, а не для России", – сказал он.

При этом, по словам Полянского, данный шаг не сильно повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Европе, поскольку угроза НАТО усугубляет ее в течение многих лет.

"Россия готова противостоять угрозе НАТО. Россия предприняла необходимые меры предосторожности для этого", – заключил он.

Ранее сообщалось, что президент Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживают решение подать заявку на вступление страны в НАТО.

О готовности подать заявку на вступление в НАТО в Финляндии сообщили 24 февраля. Как отметила тогда официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного присоединения к Альянсу.