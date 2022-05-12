Небензя сообщил французскому коллеге в ООН о его украинских корнях

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя представил примеры некорректного содержания украинских школьных учебников по истории и географии, предложив французскому постпреду Николя де Ривьере с их помощью обосновать свое украинское происхождение. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Небензи, учебные программы по истории и географии подверглись наиболее масштабной корректировке. В качестве примера российский постпред привел украинский учебник по географии за 8 класс под редакцией Масляка и Капирулина, согласно которому предки французов, португальцев, испанцев, евреев и турок пришли с Украины.
"Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", – отметил Небензя.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории. Следствию предстоит дать правовую оценку тому факту, что украинские школьные учебники нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку. На это ранее указали в министерстве просвещения России.
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