В украинском учебнике географии обнаружили карту из игры Skyrim

Фото: Facebook/Ann Chabarai

Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за 6-й класс. Об этом информирует РИА Новости.

"Географию в 6-м классе некоторые точно учили по картам Скайрима", – написала журналистка Анна Чабарай, опубликовавшая изображение страницы учебника и скриншот из игры.



Известно, что учебник был выпущен издательством "Генеза" в 2014 году за счет государственных средств. В тираж вышло более 101,6 тысячи экземпляров.

Отмечается, что данный учебник по географии прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Пособие было рекомендовано министерством образования страны.

Ранее фотографию Киану Ривза прифотошопили к известному снимку, опубликованному в украинском учебнике. Сообщалось, что оригинальное изображение было сделано в 1932 году.