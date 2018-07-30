Депутат Верховной Рады раскритиковал новый учебник по географии

30 июля, 10:26
Фото: depositphotos/adistock
Новый украинский учебник по географии для восьмого класса привел в ужас депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. Своими впечатлениями политик поделился в эфире телеканала "112 Украина".
Депутат признался, что, пролистав учебник, был "в шоковом состоянии". Он подчеркнул, что строить будущее страны нужно "за счет каких-либо реальных сдвигов", а вовсе не "за счет бреда, который мы начинаем внушать детям". "Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать", – заявил Рабинович.
С особой иронией парламентарий рассказал об упомянутых в учебнике "достижениях Украины в космосе", а также о "пшенице, которую украинцы завезли в различные страны". Более того, негодовал депутат, в новом пособии по географии сказано, что "немцы являются славянизированными германцами". Рабинович также выразил сомнения, что украинские песни могли заложить основы европейской музыки.
Новый украинский учебник по географии не раз критиковали как в России, так и в самой Украине за попытки навязывать детям вымысел под видом общеизвестных фактов.
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