В США заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции в НАТО

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Соединенные Штаты поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон готов оказать поддержку этим странам на период вступления.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в ближайшие дни Финляндия может официально заявить о своем намерении вступить в НАТО. Собеседники издания заявили, что Швеция, скорее всего, последует этому примеру.
В публикации отмечалось, что союзники по Североатлантическому альянсу, возможно, быстро дадут добро на получение Хельсинки и Стокгольмом членства в НАТО. Ожидается, что данный шаг станет предпосылкой для увеличения военного присутствия в регионе в течение года.
В этот же день президент Саули Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором поддержали решение подать заявку на присоединение страны к альянсу. По их мнению, это позволит укрепить безопасность Финляндии.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что из-за вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО, Москва будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данный шаг Финляндии будет прямым нарушением международно-правовых обязательств страны.
В министерстве иностранных дел РФ добавили, что политика военного неприсоединения была основой стабильности в Северной Европе много лет, а также основой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений между Россией и Финляндией. Уровень безопасности североевропейского государства был обеспечен на необходимом уровне.
В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ
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