Взрыв произошел на химическом заводе в Словении

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Взрыв произошел на химическом заводе "Меламин" в словенском городе Кочевье. Об этом сообщило правительство республики в своем Twitter-аккаунте.

В результате происшествия пострадали 20 человек. Двое получили серьезные ожоги, их доставили в медучреждение Любляны.

Взрыв сильно повредил здание и окна строений на прилегающей территории.

6 мая сообщалось, что в гостинице Saratoga на Кубе прогремел взрыв. Очевидцы рассказали, что в результате были разрушены как минимум два этажа. В администрации президента Кубы заявили, что предварительной причиной взрыва является утечка газа. При этом правительство исключило версию о теракте.

По данным СМИ, общее число жертв достигло 37 человек. По информации издания, еще 80 человек получили ранения.

