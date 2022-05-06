Взрыв прогремел в гостинице Saratoga напротив Капитолия Гаваны

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Сильный взрыв прогремел в гаванской гостинице Saratoga, расположенной напротив Капитолия. Об этом сообщает издание Noticias Cuba

"Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", – отмечается в сообщении.

По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент они проводят разбор завалов и эвакуацию людей.

Сообщается, что причиной инцидента мог стать взрыв газа. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, гостиница готовилась к открытию. Проводились в том числе и работы по наладке газового оборудования.

Ранее сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре Мадрида. По данным городской службы экстренной помощи, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек. На месте взрыва работали около 100 медиков, полицейских и пожарных.

