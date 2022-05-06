Пять человек пострадали при взрыве на судне в Стамбуле – СМИ

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На судне, находящемся на верфи в районе Тузла в Стамбуле, произошел взрыв. Об этом сообщает газета Sabah.

По данным издания, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что крушение четырех лодок с нелегальными мигрантами произошло у берегов Туниса. По меньшей мере погибли 12 человек, еще 10 пропали без вести.

В свою очередь, офицер тунисской береговой охраны добавил, что всего на лодках находились 120 человек, 98 из которых были спасены.

