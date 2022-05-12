Названа предварительная причина взрыва в воинской части в Хабаровском крае

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Неосторожное обращение со взрывоопасными предметами могло стать причиной взрыва в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Точная версия будет установлена в ходе разбирательства", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, погиб один человек, еще семеро пострадали. В региональном Минздраве сообщили агентству, что у двух пострадавших диагностированы ожоги с поражением кожи на 65 и 40%. Они доставлены в больницу Амурского района санавиацией.

Взрыв произошел в воинской части в Хабаровском крае утром 12 мая. Отмечалось, что во время разгрузки боеприпасов взорвался порох. После этого произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить.

На месте происшествия работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района.

