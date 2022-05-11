Жилой дом частично разрушен из-за обстрела села под Белгородом со стороны Украины

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины произошло частичное разрушение одного жилого дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть частичное разрушение одного жилого дома. Основное задымление происходит из-за камыша, растущего за пределами населенного пункта", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время на месте работают пожарные. Он отметил, что поддерживает постоянную связь с главой поселения.

"Еще раз: село не горит, дома не горят", – добавил глава региона.

Вечером 11 мая Украина обстреляла село Солохи Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате пострадал один человек. Также есть разрушения.

Ранее в Белгородской области продлили до 25 мая желтый уровень террористической опасности. О введении желтого уровня террористической опасности на территории области было объявлено 11 апреля. Это средний из всех трех существующих уровней.